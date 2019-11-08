لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال أكتوبر

باكو، 8 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهر أكتوبر من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 395 مليون و210 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 110 مليون و802 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 264 مليون و860 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 15 مليونا و830 ألف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و717 ألف مانات.