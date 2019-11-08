انتخاب أذرتاج نائب رئيس منظمة أوانا

سؤول، 8 نوفمبر، أذرتاج

انتقلت الرئاسة على منظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادئ أوانا من وكالة أذرتاج الأذربيجانية إلى وكالة يونهاب الكورية للفترة ما بين سني تسع عشرة والفين إلى اثنتين وعشرين والفين وفق قرار اتخذ في الجمعية العامة المختتمة في سؤول في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج أن رئيس وكالة يونهاب تشو سانغ بو بدأ تنفيذ مهام رئاسة أوانا لدى الجمعية العامة.

يذكر أن أذرتاج رأست أوانا خلال الفترة ما بين ست عشرة والفين إلى تسع عشرة والفين حيث استضافت باكو نوفمبر الفين وست عشرة الجمعية العامة السادسة عشرة للمنظمة.

وانتخبت الجمعية العامة السابعة عشرة في سؤول أعضاء جدد للجنة التنفيذية وانتخبت أذرتاج بالاجماع نائبا لرئيس أوانا فيما انتخبت مونتسامه المنغولية للجنة التنفيذية وبي بي ايه الباكستانية للجنة الفنية. وتضم اللجنة التنفيذية لاوانا حاليا ثلاث عشرة وكالة يونهاب رئيسا واذرتاج وتاس الروسية وسينخوا الصينية والاناضول التركية نائبات الرئيس واي أي بي الاوسترالية وبرناما الماليزية وبنا البحرية وارنا الإيرانية وكيودو اليابانية وونا الفيتنامية وننا اللبنانية ومونتسامه المنغولية هي الأعضاء.

واتخذت الجمعية العامة قرارا بعقد الجمعية العامة الثامنة عشرة القادمة في إيران عام اثنين وعشرين والفين تلبية لاقتراح ارنا الإيرانية. وحصلت وكالة وافا الفلسطينية على صفة عضو مراقب لدى أوانا. كما صدقت الوكالات على تعديلات مقترحة لنظام المنظمة ورموز أوانا وبيان سؤول.

وألقى الأمين العام لمنظمة أوانا وقار سيدوف كلمة تحدث فيها عن فعاليات أذرتاج للفترة 2016-2019م رئاستها على المنظمة مقدما تقارير مالية وفنية.

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عقب اختتام الجمعية العامة عقد الاجتماع السادس والاربعون للجنة التنفيذية لاوانا برئاسة يونهاب وبحث الاعمال المنوطة للامانة الجديدة وىفاق تطوير فعاليات أوانا. كما تقرر تنظيم الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية في منغوليا بتنظيم وكالة مونتسامه ربيع عام عشرين والفين.