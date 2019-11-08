تبادل الآراء حول آفاق التعاون بين أذربيجان وليتوانيا

باكو، 8 نوفمبر، (أذرتاج).

التقى وزير خارجية أذربيجان إلمار محمدياروف رئيس البرلمان اللتواني ويكتوراس برانتسكيئتيس والوفد المرافق له.

صرح المكتب الصحفي بالخارجية الأذربيجانية لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين ومستوى تطور التعاون وآفاقه.

كما أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين مشيرين الي توافر إمكانيات واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والسياحة والتعليم وغيرها.

وقدم وزير الخارجية إلمار محمدياروف للوفد اللتواني معلومات عن علاقات التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي ومشاركة البلاد في برنامج الشراكة الشرقية.

كذلك تم تبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.