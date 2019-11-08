الوزير: العلاقات الاقتصادية الإيرانية الأذربيجانية تتطور بنجاح

طهران، 8 نوفمبر، أذرتاج

قال رضاء رحماني إن التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان يشهد العام الحالي نموا الأمر الذي يسعنا القول بان علاقات البلدين المجاورين والصديقين تتطور بنجاح.

أفادت أذرتاج عن رحماني وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني قوله إن حجم التبادل التجاري ارتفع خلال الفترة الماضية من العام الجاري بنسبة 74 في المائة ولكن الإمكانيات الاقتصادية لكلا البلدين تمكن من المزيد من زيادة التبادل التجاري ويجب استخدام هذه الفرصة.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده لا ترى أي قيود أمام توسيع العلاقات الاقتصادية مفيدا أن الطرفين ينفذان حاليا مشاريع اقتصادية مشتركة في مجالي صناعة السيارات والصيدلانية ومن الممكن تحقيق مشاريع مشتركة في المجالات الأخرى أيضا منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يكون ظروفا ملائمة لزيادة حجم التبادل التجاري من جهة وإمكانيات التصدير لكلا البلدين من جهة أخرى.