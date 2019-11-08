    • / رياضة

    رياضة


    نفطجي الرديف يتغلب على قراداغ لوكباتان مضيفه

    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٧:٥‎٦]

    باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

    تغلب نفطجي الرديف باكو على قراداغ لوكباتان باكو بهدفين دون رد في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 60 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في باكو أدارها الحكم الله وردييف أمام 30 مشجعا.

    وسجل هدفي الضيف حسنوف د28 وحسين زاده د38.

    وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى وخمس دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذه النتيجة ارتفع نفطجي إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة فيما تراجع قراداغ لوكباتان إلى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.

    AZERTAG.AZ :نفطجي الرديف يتغلب على قراداغ لوكباتان مضيفه
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٩:١٠]
    صبائل الرديف يفوز على كبز كنجة بهدف يتيم
    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٦]
    توظيف الحكام لإدارة الجولة الحادية عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم
    ٠٨.١١.٢٠١٩ [٠٩:٥‎٢]
    من المتوقع إجراء تعديلات في قانون مكافحة المنشطات في أذربيجان
    ٠٧.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٠]
    زيرة الرديف يتعادل مع الجيش الرياضي ضيفه
    نفطجي الرديف يتغلب على قراداغ لوكباتان مضيفه