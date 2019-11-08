نفطجي الرديف يتغلب على قراداغ لوكباتان مضيفه

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

تغلب نفطجي الرديف باكو على قراداغ لوكباتان باكو بهدفين دون رد في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 60 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في باكو أدارها الحكم الله وردييف أمام 30 مشجعا.

وسجل هدفي الضيف حسنوف د28 وحسين زاده د38.

وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى وخمس دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع نفطجي إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة فيما تراجع قراداغ لوكباتان إلى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.