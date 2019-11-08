صبائل الرديف يفوز على كبز كنجة بهدف يتيم

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

فاز صبائل الرديف باكو على كبز كنجة ضيفه بهدف يتيم في الجولة العاشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 59 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو أدارها الحكم أحمدوف أمام 60 مشجعا.

وجاء هدف صاحب الأرض من طرف أقايف د54.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صبائل الرديف و4 لاعبين من كبز بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى وأربع دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد صبائل الرديف إلى صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة فيما تراجع كبز إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة.