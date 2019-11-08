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    سياسة


    منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني

    ٠٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥‎١]

    كوالالمبور، 8 نوفمبر، أذرتاج

    منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني غالي اللافيردييف في حفل مقام في كوالالمبور في 7 نوفمبر.

    حضر الحفل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ماليزيا.

    AZERTAG.AZ :منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني
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    منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني