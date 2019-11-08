كوالالمبور، 8 نوفمبر، أذرتاج منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني غالي اللافيردييف في حفل مقام في كوالالمبور في 7 نوفمبر. حضر الحفل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ماليزيا.

AZERTAG.AZ : منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني

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