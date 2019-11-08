منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني
AzerTAg.az
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥١]
كوالالمبور، 8 نوفمبر، أذرتاج
منح لقب عميد السلك الدبلوماسي في ماليزيا للسفير الأذربيجاني غالي اللافيردييف في حفل مقام في كوالالمبور في 7 نوفمبر.
حضر الحفل رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ماليزيا.
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