رئيس حرس الحدود والمدعي العام العسكري يتفقدان القطاعات والوحدات العسكرية لفرقة الحدود المنفردة في قازاخ

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

قام رئيس حرس الحدود لجمهورية أذربيجان الفريق الأول إلتشين غولييف ونائب المدعي العام - المدعي العسكري لجمهورية أذربيجان الفريق خانلار ولييف بزيارة القطاعات والوحدات العسكرية لفرقة "قازاخ" الحدودية والتي تقوم بحماية حدود الدولة مع أرمينيا وحراستها.

أفاد المكتب الصحفي لحرس الحدود لوكالة أذرتاج أنه خلال الزيارة تم تفتيش الفعاليات القتالية لمواقع الفرقة المنفردة وعقد اللقاء مع الأفراد في المواقع القتالية الحدودية و تم تفقد ظروف الخدمة والمعيشة.