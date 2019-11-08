مواصلة أعمال الجمعية العامة ال17 لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ عملها في سيول

سيول، 8 نوفمبر، أذتاج

تواصل الجمعية العامة السابعة عشرة لوكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (OANA) عملها في سيول في 8 نوفمبر.

تعقد الجمعية العامة برئاسة وكالة أذرتاج وتنظم من وكالة Yonhap لجمهورية كوريا بمشاركة المسئولين والممثلين عن 32 وكالة للأنباء من 28 دولة.

عُقدت الدورتان الثانية والثالثة للمؤتمر في يومه الثاني في موضوع "التحديات الجديدة للصحافة: الابتكارات التكنولوجية وموثوقية الأخبار". نوقشت في الجلسات مسائل تطبيق الابتكارات التكنولوجية في نشر الأخبار وبثها، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالثقة للوسائل الإعلامية ومكافحة بيانات كاذبة.

ألقى دينيس فيتزيغ ودوان أتكينز وتروي ماكرات كلمات مع تقديم عرض في جلسات جارية بإدارة المدير العام لوكالة أسوشيتيد برس لأستراليا أنتوني جيليس والأمين العام لرابطة وكالات الأنباء للبحر المتوسط جورجيوس بينينتاكس. قدمت في كلمات ملقاة معلومات عن الضمانات المنهجية مثل حماية حقوق المؤلف للصور التي يتم نشرها على الإنترنت من قبل وكالات الأنباء واتباعها والقيام بأحصاء الأخبار. في الوقت نفسه، تم التعبير عن آراء حول تأثير الأخبار المزيفة على بيئة وسائل الإعلام وكيفية مكافحة المعلومات الكاذبة وأهمية الثقة بوسائل الإعلام.

عقد الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التنفيذية لOANA في إطار الجمعية. في الاجتماع الذي ترأسه رئيسOANA أصلان أصلانوف، ألقيت نظرة في القضايا التي ستناقش في الجمعية العامة. تمت مناقشة مكان عقد الجمعية العامة المقبلة ووقته، وقبول الأعضاء الجدد والتعديلات على ميثاق المنظمة وتشكيل اللجنة التنفيذية.