البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الجارية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٩:١٢]
تبليسي، 8 نوفمبر، أذرتاج
يجري تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية ناجحة جداً في أذربيجان. يقدر البنك الدولي هذه الإصلاحات عالياً.
افادت وكالة أذرتاج أن المدير الإقليمي للبنك الدولي في جنوب القوقاز سيباستيان مولينوس صرح بهذا في مقابلته مع الصحفيين.
من الجدير بالذكر أن سيباستيان مولينوس بدأ عمله كمدير إقليمي للبنك الدولي في جنوب القوقاز في 1 يوليو من هذا العام. وقام بزيارة لمدة يومين أذربيجان في 25 سبتمبر الماضي.
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