توسيع علاقات بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة

باكو، 8 نوفمبر، أذتاج

التقى ممثلو وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة (KOBİA) في دبي نائب وزير الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي والرئيس والمدير العام التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم.

أفيد من KOBİAلوكالة أذرتاج أنه في الاجتماع المنعقد بمشاركة الممثلية التجارية لبلادنا في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية وآفاق التعاون بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة ونوقشت العلاقات في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة وعقد الأنشطة المشتركة بمشاركة وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتبادل الآراء والخبرات في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة