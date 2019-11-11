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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي

    ١١.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤٨]

    باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج).

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حملة التشجير في اطار "نجتمع لأجل الطبيعة ونجتمع لأجل الحياة" في حديقة كنجليك التي انشئت من قبل مؤسسة حيدر علييف في حي خطائي بباكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف 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لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي