باكو، 11 نوفمبر (أذرتاج). حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حملة التشجير في اطار "نجتمع لأجل الطبيعة ونجتمع لأجل الحياة" في حديقة كنجليك التي انشئت من قبل مؤسسة حيدر علييف في حي خطائي بباكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده