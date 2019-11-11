باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج تواصل قوات الاحتلال الأرميني الإخلال بنظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث انتهكت الهدنة 24 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة.

AZERTAG.AZ : قوات الاحتلال الأرميني يواصل الإخلال بوقف إطلاق النار خلال اليوم

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