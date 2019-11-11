قوات الاحتلال الأرميني يواصل الإخلال بوقف إطلاق النار خلال اليوم
AzerTAg.az
١١.١١.٢٠١٩ [١٨:٢١]
باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج
تواصل قوات الاحتلال الأرميني الإخلال بنظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث انتهكت الهدنة 24 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة.
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