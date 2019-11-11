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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني يواصل الإخلال بوقف إطلاق النار خلال اليوم

    ١١.١١.٢٠١٩ [١٨:٢١]

    باكو، 11 نوفمبر، أذرتاج

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني الإخلال بنظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث انتهكت الهدنة 24 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يواصل الإخلال بوقف إطلاق النار خلال اليوم
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