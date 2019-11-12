    • / سياسة

    سياسة


    النائبة الأولى للرئيس تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الدستور

    ١٢.١١.٢٠١٩ [١١:١٣]

    باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

    هنأت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا الشعب الأذربيجاني من خلال حسابها الرسمي على شبكة الانستقرام بمناسبة يوم الدستور 12 نوفمبر تشرين الثاني.

    أفادت أذرتاج أن تدوينة التهنئة جاء فيها ما يلي:

    " مواطنونا الأعزاء،

    اقدم لكم تهاني الحارة القلبية بمناسبة يوم الدستور لجمهورية أذربيجان ناقلة إلى كل منكم أطيب التمنيات التي تتضمن استمرار نمو أذربيجان الناجح وسيطرة السلم والاستقرار والأمن والأمان على الوطن الغالي".

    AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الدستور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٣:٥‎٩]
    رئيس المجلس الوطني: مقترحات الميزانية لعام 2020م تعكس عن تغيرات إيجابية في البلد
    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٣:٣٩]
    الرئيس إلهام علييف يعين رئيس السلطة التنفيذية لمدينة شروان
    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٣:٢٨]
    الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس السلطة التنفيذية لحي سوراخاني للعاصمة باكو عن المنصب
    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٣:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يعين رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة زرداب
    النائبة الأولى للرئيس تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الدستور