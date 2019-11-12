النائبة الأولى للرئيس تهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة يوم الدستور
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠١٩ [١١:١٣]
باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج
هنأت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا الشعب الأذربيجاني من خلال حسابها الرسمي على شبكة الانستقرام بمناسبة يوم الدستور 12 نوفمبر تشرين الثاني.
أفادت أذرتاج أن تدوينة التهنئة جاء فيها ما يلي:
" مواطنونا الأعزاء،
اقدم لكم تهاني الحارة القلبية بمناسبة يوم الدستور لجمهورية أذربيجان ناقلة إلى كل منكم أطيب التمنيات التي تتضمن استمرار نمو أذربيجان الناجح وسيطرة السلم والاستقرار والأمن والأمان على الوطن الغالي".
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