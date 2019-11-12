الاجتماع السابع للجنة الأذربيجانية الإماراتية الحكومية المشتركة في باكو

باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

سيعقد الاجتماع السابع للجنة الأذربيجانية الإماراتية الحكومية المشتركة حول التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني في 13 نوفمبر بباكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه خلال الاجتماع سيُناقش العلاقات بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة وآفاق توسيع التعاون.

ومن المتوقع أن يجتمع الوفد الإماراتي مع المسؤولين الحكوميين من أذربيجان على هامش الزيارة.