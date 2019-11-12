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    كشله يتغلب على نفطجي بهدفين متأخرين

    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٢:١٥‎]

    باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

    تغلب كشله باكو على ضيفه نفطجي باكو بهدفين مقابل واحد في الجولة الحادية العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 41 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو أدارها الحكم حسنلي أمام 1500 مشجع.

    وفتح الحساب دونالد د45 لصالح الضيف فيما رد عليه فرانكو د63 وسيزار كولي د82.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من كشله و4 لاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وكذلك مسؤولا فنيا من صاحب الأرض ومسؤولين اثنين من الضيف بنفس العقوبة عن مخالفة قواعد المنطقة الفنية والاحتجاج على قرار الحكم.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و7 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز ارتفع كشله إلى المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما تراجع نفطجي إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين لاعبا كشلة وسومغايت برصيد 5 أهداف ويتبعهما 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.

    AZERTAG.AZ :كشله يتغلب على نفطجي بهدفين متأخرين
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