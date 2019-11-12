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    محمد جواد ظريف: بأي حق تطلب أوروبا من إيران بمراعاة الالتزام؟

    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٣٤]

    باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

    أصدرت بريطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا ومفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بيانا مشتركا.

    أفادت أذرتاج أن مؤلفات البيان تعبر عن قلقها من الخطوة الرابعة التي اتخذتها إيران نحو استعادة البرنامج النووي. وتدعو طهران لمراعاة الاتفاقية الموقع عليها عام خمسة عشر وألفين. وأفاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ردا على ذلك أن بلاده التزمت بالتعهدات وفقا للاتفاقية ولكن الجانب المقبل لم يف بأي شرط.

    وابلغ الوزير الإيراني أن دول أوروبا لم تنفذ أي بند من الاتفاقية قائلا إن إيران انتظرت مدة سنة أملا منها أن ينفذ الأوروبيون ولو جزءا من التعهدات ولكن الأمر لم يسفر عن نتيجة والان بأي حق يطلب وزراء البلاد الأوروبية من إيران أن تراعي التعهدات؟

    AZERTAG.AZ :محمد جواد ظريف: بأي حق تطلب أوروبا من إيران بمراعاة الالتزام؟
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    محمد جواد ظريف: بأي حق تطلب أوروبا من إيران بمراعاة الالتزام؟