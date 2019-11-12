المجلس الوطني يباشر مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2020م بحضور أعضاء الحكومة

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

ينعقد الاجتماع العام التالي للمجلس الوطني في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج أن الاجتماع يناقش مشروع قانون "في ميزانية الدولة لعام 2020م لجمهورية أذربيجان" وسائر مشاريع القانون التي تتضمنها حزمة الميزانية.

ويشارك في الاجتماع رئيس الوزراء علي أسدوف وأعضاء الحكومة.

وافتتح الاجتماع رئيس المجلس الوطني أوقتاي أسدوف مقدما للحاضرين جدول الأعمال الذي يضم 11 مسألة.