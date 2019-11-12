غابالا يودع صبائل بثلاثة أهداف نظيفة

غابالا، 12 نوفمبر، أذرتاج

ودع غابالا ضيفه صبائل باكو بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الحادية العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 42 المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم مسييف أمام 180 مشجع.

وسجل أهداف غابالا فولكوف د22 ود45+2 واسكندروف د90+2.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صبائل بالطاقة الحمراء لمنع الخصم من إمكانية تسجيل هدف مؤكد.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد صبائل عند 11 نقطة في المركز الخامس بينما ظل غابالا في المركز الثامن الأخير برصيد 9 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعبا كشلة وسومغايت برصيد 5 أهداف ويتبعهما 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.