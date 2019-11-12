صباح يخسر أمام سومغايت ضيفه

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

خسر صباح باكو أمام سومغايت ضيفه بهدف مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الحادية العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 43 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا أدارها الحكم محمدوف أمام 2000 مشجع.

وفتح الحساب ديالو د32 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه كل من بابائي د56 وشريفي د76 وأقايف د90+5.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 5 دقائق إلى الفترة الثانية.

بهذا الفوز ارتفع سومغايت إلى المركز الرابع برصيد 14 نقطة بينما تجمد رصيد صباح عند 10 نقاط بالمركز السابع قبل الأخير.

ويتصدر قائمة الهدافين لاعبا كشلة وسومغايت برصيد 5 أهداف ويتبعهما 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.