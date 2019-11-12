الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة زرداب عن المنصب
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠١٩ [١٣:٢٢]
باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس إلهام علييف في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على إعفاء رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة زرداب.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء لطف علي باب علي بابايف عن منصف رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة زرداب.
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