الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس السلطة التنفيذية لمدينة شروان عن المنصب

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على إعفاء رئيس السلطة التنفيذية لمدينة شروان.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء مردان طالب جمالوف عن منصف رئيس السلطة التنفيذية لمدينة شروان.