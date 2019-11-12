الرئيس إلهام علييف يعين رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة زرداب

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على تعيين رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة زرداب.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على مردان طالب جمالوف لمنصف رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة زرداب.