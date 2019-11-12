الرئيس إلهام علييف يعفي رئيس السلطة التنفيذية لحي سوراخاني للعاصمة باكو عن المنصب

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

أصدر الرئيس إلهام علييف في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على إعفاء رئيس السلطة التنفيذية لحي سوراخاني للعاصمة باكو عن المنصب.

أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على إعفاء ائلقار نماز عباسوف عن منصف رئيس السلطة التنفيذية لحي سوراخاني لمدينة باكو.