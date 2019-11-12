الرئيس إلهام علييف يعين رئيس السلطة التنفيذية لمدينة شروان
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠١٩ [١٣:٣٩]
باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج
أصدر الرئيس إلهام علييف في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم مرسوما ينص على تعيين رئيس السلطة التنفيذية لمدينة شروان.
أفادت أذرتاج أن المرسوم الصادر وفقا للقسم الثاني من المادة الـ124 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف ائلقار نماز عباسوف لمنصف رئيس السلطة التنفيذية لمدينة شروان.
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