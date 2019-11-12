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    جلب مرشدين ناشطين في مجال السياحة في قوبا وقوصار إلى التدريبات

    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٣:٥‎٥‎]

    قوبا، 12 نوفمبر، أذرتاج

    جلب مرشدون ناشطون في مجال السياحة من المقيمين في محافظتي قوبا وقوصار إلى التدريبات.

    أفادت أذرتاج أن التدريبات المستغرقة ثلاثة أيام والمنظمة من جانب منظمة قوبا لإدارة الوجهات السياحية بدعم المكتب الأذربيجاني للسياحة ورابطة المرشدين الأذربيجانية للسياحة اشتملت على موضوع "تدريب المرشدين السياحيين في منطقة قوبا – قوصار الاقتصادية".

    ودرست المدربة الدولية للاتحاد العالمي لروابط المرشدين للسياحة سكينة عسكروفا المشاركين في التدريب من العاملين في مجالي السياحة والثقافة معارف نظرية في الجولات ماشيا وكذلك الجولات بالحافلات وبالأماكن وكذلك التجارب العملية.

    واختير مجمع قوبا التذكاري للإبادة الجماعية كميدان عملي لجولة الأماكن فيما أصبحت قصبة الحمراء التي يقيم فيها اليهود الجبليون جماعيا ومركز محافظة قوبا للجولات ماشيا والجولات بالحافلات.

    وأدرجت في الوجهات الموضوعية السياحة الجبلية والطبيعية التي تتسم بها منطقة قوبا – وقوصار أكثر والتراث الثقافي لليهود الجبليين والسياحة الشتوية والسياحة العرقية وغيرها.

    وقدمت إلى المتدربين خلال التدريبات مهام مختلفة وأخضعوا للامتحان بغية تعيين مستوى المعارف.

    وستمنح للمشاركين الحاصلين على نقاط كافية عقب نتائج الامتحان التي يعلن عنها في نوفمبر الجاري شهادة "مرشد سياحي إقليمي" وللآخرين شهادة مشارك.

    وستقام التدريبات المقامة سابقا في مدينة شاكي وشمكير في سائر مناطق البلد أيضا.

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    جلب مرشدين ناشطين في مجال السياحة في قوبا وقوصار إلى التدريبات جلب مرشدين ناشطين في مجال السياحة في قوبا وقوصار إلى التدريبات جلب مرشدين ناشطين في مجال السياحة في قوبا وقوصار إلى التدريبات