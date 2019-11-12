رئيس المجلس الوطني: مقترحات الميزانية لعام 2020م تعكس عن تغيرات إيجابية في البلد

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

قال أوقتاي أسدوف إن النمو يلاحظ في جميع مجالات اقتصاد البلد نتيجة السياسة الناجحة التي ينتهجها الرئيس الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج عن أسدوف رئيس المجلس الوطني قوله في الاجتماع العام المنعقد اليوم إن البلد يشهد اليوم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهامة. واحتلت أذربيجان مكانها بين البلدان العشرين الأكثر إصلاحات في العالم في تقرير البنك الدولي الأخير. وقد زادت الإصلاحات المنفذة متتاليا في أذربيجان من تعزيز الإمكانات الاقتصادية.

وقال أسدوف إن مقترحات الميزانية لعام عشرين وألفين تعكس عن تغيرات إيجابية في البلد. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال مدة الأشهر التسعة الماضية بنسبة 5ر2 في المائة مع نمو الصناعة غير النفطية بسرعة أيضا. كما ذكر في المشاورة الاقتصادية المنعقدة في الخامس عشر من أكتوبر الماضي إن الأعمال المنفذة في القطاع غير النفطي سبب بنمو في هذا المجال.

وأضاف رئيس المجلس الوطني أن احتياطيات أذربيجان الاستراتيجية من العملات الأجنبية تجاوزت عن 48 مليار دولار. وارتفعت أرباح الأهالي خلال مدة التسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 9ر8 في المائة فيما شكل التضخم المالي 6ر2 في المائة الأمر الذي جعل رفاهية الأهالي ازدادت تحسنا أيضا.