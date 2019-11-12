باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج نال زيرة باكو التعادل بهدف مقابل مثله أمام قراباغ أغدام صاحب صدارة الترتيب مضيفه في الجولة الحادية العاشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 44 المنظمة على ملعب توفير بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو أدارها الحكم أقايف أمام 600 مشجع. وفتح الحساب ماغايه د5 لصالح قراباغ ورد عليه ريتشارد د70. وعاقب الحكم 5 لاعبين من قراباغ بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية. وبهذه النتيجة ما برح قراباغ يتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة فيما ارتفع زيرة إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة. ويتصدر قائمة الهدافين لاعبا كشلة وسومغايت برصيد 5 أهداف ويتبعهما 4 لاعبين برصيد 4 أهداف.

AZERTAG.AZ : زيرة ينال التعادل مع قراباغ مضيفه

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