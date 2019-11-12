باكو، 12 نوفمبر، (أذرتاج). بدأ الجيش الاذربيجاني تدريبات عملياتية واسعة النطاق وذلك وفقا للخطة التي صادق عليها رئيس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وصرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لمراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تقام التدريبات على 3 مراحل والهدف الرئيسي منها هو تعزيز جاهزية المقار وهيئات الجيش اثناء تنفيذ عمليات هجومية لمنع اعمال التخريب للعدو الافتراضي وكذلك تعزيز التفاعل بين القوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية والقوات الخاصة وقوات الصواريخ والمدفعية.

AZERTAG.AZ : الجيش الاذربيجاني يبدأ تدريبات عملياتية واسعة النطاق

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