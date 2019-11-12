منح ميدالية اليوبيل المائوي للخدمة الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان للممثل الأممي السامي لتحالف الحضارات
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٢]
واشنطن، 12 نوفمبر (أذرتاج).
حصل ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNOAC) على ميدالية اليوبيل المئوي للخدمة الدبلوماسية لجمهورية أذربيجان على إسهامه في تعزيز التعاون بين أذربيجان وتحالف الحضارات للأمم المتحدة، وخاصة في مجال العلاقات بين الثقافات والأديان.
افادت وكالة أذرتاج أن الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة ياشار علييف سلم الميدالية لميغيل أنيل موراتينوسا في حفل أقيم في مقر التحالف في نيويورك.
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