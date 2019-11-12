لفريق "تركتور" لكرة القدم لتبريز أكبر عدد من الهواة في العالم

طهران، 11 نوفمبر (أذرتاج).

أجرى الفيفا الأسبوع الماضي دراسة حول عدد الهواة المشاركين في البطولات الوطنية. لقد تبين أن 100ألف شخص حضر المباراة بين فريقي "تراكتور" و"الاستقلال" في تبريز.

كما تبين من تقرير الفيفا أنه لفريق "تركتور" تبريز لكرة القدم أكبر عدد من الهواة في العالم.