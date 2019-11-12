لفريق "تركتور" لكرة القدم لتبريز أكبر عدد من الهواة في العالم
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٠]
طهران، 11 نوفمبر (أذرتاج).
أجرى الفيفا الأسبوع الماضي دراسة حول عدد الهواة المشاركين في البطولات الوطنية. لقد تبين أن 100ألف شخص حضر المباراة بين فريقي "تراكتور" و"الاستقلال" في تبريز.
كما تبين من تقرير الفيفا أنه لفريق "تركتور" تبريز لكرة القدم أكبر عدد من الهواة في العالم.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٢]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٤:٣٦]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٣:٠٢]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٢:٥٠]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٢٥]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:١٣]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٣٢]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٥]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٤٠]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٥٤]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٤٣]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٩]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:١٦]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٠١]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٥:٤١]
١٢.١١.٢٠١٩ [٢٠:٠٨]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:٠٦]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٤]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٨:٥٠]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٥]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٤٥]
٠٤.١١.٢٠١٩ [٢٠:١٣]
٠١.١١.٢٠١٩ [١٦:٥٨]
٢٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٥٨]
١٠.١٠.٢٠١٩ [٢١:٣٣]
٢٣.٠٩.٢٠١٩ [١٨:٣٩]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٦:١٤]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٥:٠٠]
٠٨.١١.٢٠١٩ [١٤:١٨]
٠٧.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٠]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٩:٢١]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:١١]
١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:٠٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك