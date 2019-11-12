حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان يبلغ 718 الف برميل

باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

كان حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال شهر أكتوبر 718 ألف برميل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 644 ألف برميل من الحجم المذكور كان من النفط الخام و74 ألف برميل من المكثفات. وتم تصدير 569 ألف برميل من النفط الخام و76 ألف برميل من المكثفات و9.5 ألف برميل من المنتجات النفطية تصديرا يوميا.

وشكل استخراج النفط اليومي المتوسط خلال فترة يناير – أكتوبر العام الحالي 776 ألف برميل.

وجاء في البيان أنها قدمت معطيات استخراج النفط اليومي في شهر أغسطس إلى اللجنة الفنية المشتركة للجنة المراقبة المشتركة للأوبك.

يذكر أن مدة سريان "بيان التعاون" الموقع عليه في 7 ديسمبر العام الماضي بشأن خفض استخراج النفط اليومي قدر 1.2 مليون برميل مددت إلى نهاية الربع الأول من عام 2020 ابتداء من أول يوليو العام الجاري.