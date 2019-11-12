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    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٧:١٣]

    باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يخطط في 13 نوفمبر / تشرين الثاني إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة تارتار الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو وسايمون تيلر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الخاص للرئيس الفاعل للمنظمة أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وأوقنين يوفيج.

    AZERTAG.AZ :إجراء المراقبة في خط الجبهة
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