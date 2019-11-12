باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وصل رئيس اللجنة البارالمبية المولدوفية وبطل الأولمبياد البارالمبية أوليغ كريتسول إلى باكو. أفادت وكالة أذرتاج أن الرياضي المشهور دعي إلى باكو للمشاركة في عرض القلعة الدولية "الخالدون" الذي سيقام بتنظيم مؤسسة حيدر علييف واللجنة البارالمبية الوطنية الأذربيجانية. كما سيلقي أوليغ كريتسول كلمة في العرض.

AZERTAG.AZ : رئيس اللجنة البارالمبية المولدوفية يصل إلى باكو

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