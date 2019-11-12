نائب رئيس المجلس الوطني: لا نسمح بإنشاء دولة أرمينية ثانية على حساب أراضي أذربيجان

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

قال ضيافت عسكروف إن نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان لا يحل إلا في إطار سلامة أراضي أذربيجان كما قيل مرارا وإن سلامة أراضي أذربيجان ليست بموضوع المباحثات.

أفادت أذرتاج عن عسكروف النائب الأول لرئيس المجلس الوطني رئيس اللجنة البرلمانية للدفاع والأمن ومحاربة الفساد قوله تعليقا على أفكار أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن صراع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان إن "الأرمن قد أنشأوا دولة لهم ويريدون إنشاء دولة ثانية الحين وأراضي قراباغ الجبلي أرض أذربيجان القديمة ولا يجوز أن يدور الحديث هنا حول موضوع آخر وقد أعلننا مرارا عن أننا البتة يمكن لنا أن نمنح للأرمن الحق في تقرير المصير داخل أراضي أذربيجان، نعم، داخل حدود أراضي أذربيجان. ولا نسمح بإنشاء دولة أرمينية ثانية على حساب أراضي أذربيجان. ويمكن أن يدور الحديث عن حكم ذاتي من نوعه ولكن ذلك يجب أن يكون داخل أراضي أذربيجان على الإطلاق."