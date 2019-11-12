الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير اقتصاد الإمارات والوفد المرافق له
AzerTAg.az
١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٠]
باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري والوفد المرافق له.
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