    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير اقتصاد الإمارات والوفد المرافق له

    ١٢.١١.٢٠١٩ [١٨:١٠]

    باكو، 12 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سعيد المنصوري والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير اقتصاد الإمارات والوفد المرافق له
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١١.١١.٢٠١٩ [١٥‎:٤٨]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى لاذربيجان مهربان علييفا يحضران حملة التشجير في حي خطائي
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٧:٤٠]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تلتقي المبعوثة التجارية لرئيس الوزراء البريطاني
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٧:١١]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد مركز إعادة تأهيل الأطفال المعانين من التوحد (الاوتزم)
    ٣١.١٠.٢٠١٩ [١٦:٥‎١]
    النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد حضانة وروضة الأطفال رقم 64 بحي نريمانوف في باكو
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير اقتصاد الإمارات والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير اقتصاد الإمارات والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير اقتصاد الإمارات والوفد المرافق له الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير اقتصاد الإمارات والوفد المرافق له