شرطة العاصمة: إحباط محاولة تنظيم اعتصام غير قانوني وسط العاصمة باكو

باكو، 12 نوفمبر، أذرتاج

أصدرت الإدارة العامة لشرطة باكو بيانا بشأن محاولة تنظيم اعتصام غير قانوني وسط العاصمة في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة باكو أن أعضاء حزب "المساواة" راجعوا إلى السلطة التنفيذية لمدينة باكو من اجل الحصول على رخصة تنظيم تظاهرة في احد مناطق مركزية للعاصمة. وبناء على متطلبات القانون "في حرية التجمع" اقترح للجانب المراجع بتنظيم فعاليات مذكورة لدى قاعدة تدريبية لنادي "نفطجي" الرياضي بقصبة لوكباتان لحي قراداغ للعاصمة باكو بغية الحيلولة دون مخالفات قانونية وخرق الاستقرار العام بتقييد إقامة الفعاليات المذكورة وسط العاصمة بصيغة تبديل مكان مطلوب لها.

وجاء في البيان أن الطرف المراجع أحيط علما من جانب الإدارة العامة لشرطة باكو بالقرار الصادر مع تنبيهه الرسمي بشأن اتخاذ تدابير مشددة تحول دون محاولة تنظيم اية فعالية لدى أماكن غير محددة لذلك مع تحمله مسؤولية عما يمكن حدوثه عند محاولة القيام بفعالية غير مرخصة من مخالفات قانونية أية كانت وخروق النظام العام.

وعلى الرغم من كل ذلك، حاولت مجموعة عبارة عن حوالي 15 شخصا قرابة الساعة الخامسة عشرة من عصر يوم الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني اليوم تنظيمَ اعتصام غير قانوني أمام مبنى السلطة التنفيذية لمدينة باكو وحالت التدابير المتخذة دون سلوك مضاد للقوانين والقواعد.