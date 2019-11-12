إلغاء تراخيص للمهنة الطبية لـ6 أطباء في جورجيا

تبليسي، 12 نوفمبر، أذرتاج

ألغيت تراخيص مزاولة المهنة الطبية لـ 6 أطباء في جورجيا على مدى الحياة وأنهم حرموا من حق ممارسة عمل الطبيب.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا النبأ ورد في تصريحات مدير وكالة الدولة في إدارة أنشطة الأطباء في جوريا زآل كابانادزي الذي أكد أن مجلس إدارة الطب تحقق بجدية في أنشطة عدة أطباء وتم تعليق فعليات بعضهم مؤقتاً، وكما تم حرمان 6 أطباء من ممارسة نشاط طبي مدى الحياة.

جراء التحقيق تبين أن عدم مسؤولية هؤلاء الأطباء تسبب في وفاة بعض المرضى.

وقال مدير الوكالة إنه خلال أكثر من 4 أشهر، تمت مراجعة أنشطة أكثر من 500 مستشفى وعيادة ومؤسسات طبية أخرى، فضلاً عن أنظمة منح الترخيص.

ونتيجة لذلك، تم فرض عقوبات على أكثر من 100 عيادة واتخذت إجراءات جنائية بسبب انتهاكات خطيرة لـ 7 عيادات.