باكو، 12 نوفمبر، (أذرتاج). سينعقد في العاصمة الأوكرانية كييف منتدى الاعمال الثاني للدول الأعضاء في منظمة "جوام" في الثاني عشر من ديسمبر القادم. صرحت مؤسسة تشجيع الصادرات والاستثمار الأذربيجانية (أذبرومو) لمراسل وكالة (أذرتاج) بأن المنتدى سيقام علي هامش اجتماع رؤساء الحكومات للبلدان الأعضاء في منظمة "جوام".

AZERTAG.AZ : انعقاد منتدى الاعمال لدول "جوام" في كييف

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