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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم

    ١٣.١١.٢٠١٩ [١١:٥‎٩]

    باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 22 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية قيزيلحاجيلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

    كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي طاغي بكلي ومرزيلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قاراخانبكلي وأشاغي سيد أحمدلي وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم
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    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 23 مرة خلال اليوم
    قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 22 مرة خلال اليوم