استخراج 3.6 مليار برميل من "اذري – جيراق – جونشلي"

باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغ الاستخراج اليومي المتوسط من آبار مجموعة حقول "أذري – جيراق – جونشلي" البحرية الأذربيجانية أكثر من 148 مليون برميل أو 20 مليون طن خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.

وقالت شركة بي بي أذربيجان في تصريح لوكالة أذرتاج إن الشركة استغلت بالتقرير في مجموعة الحقول 124 بئر للاستخراج و7 آبار للغاز و42 بئرا لضخ الماء. تم حفر 9 آبار النفط في الكتلة خلال أشهر يناير – سبتمبر.

وأضافت الشركة أنها صرفت أكثر من 418 مليون دولار تقريبا لمشروع "اذري – جيراق – جونشلي" خلال الأشهر التسعة لنفقات التشغيل ومليار و34 مليون دولار للإصلاح.

حصص الشركات في حقول "أذري – جيراق - جونشلي" كما يلي:

بي بي (30.37 في المائة)، سوكار (25 في المائة) وشيفرون (9.57 في المائة) وإنبكس (9.31 في المائة) وإكسون موبيل (6.79 في المائة) وتباو (5.73 في المائة) وإيتوتشو (3.65 في المائة) وأنقج فيديش ليميتد (2.31 في المائة).