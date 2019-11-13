حملة تالية من جولات "لنعرف بلادنا" التوعوية السياحية للتلاميذ تنطلق اليوم

تضم الحملة الحالية 3190 تلميذ

باكو، 13 نوفمبر، أذرتاج

تنظم هذه السنة للمرة السادسة جولات توعوية سياحية لتلاميذ الصفوف الـ9-11 للمدارس الثانوية العامة إلى مختلف مناطق الوطن الغالي تحت شعار "لنعرف بلادنا" حيث أصبحت هذه الجولات التوعوية السياحية المقامة بتنظيم الديوان الرئاسي الأذربيجاني بتوصية رئيس الدولة إلهام علييف من التقاليد الجميلة.

أفادت أذرتاج أن الغرض الرئيسي للمشروع يرجع إلى تعريف التلاميذ عن كثب حياة المناطق المختلفة للبلد وتاريخها وتراثها الثقافي وتقاليدها وأعرافها وخصائصها وميزاتها وإنجازات أذربيجان المستقلة المنشأة من قبل الزعيم القومي العام حيدر علييف وتكوين فكرة عامة لديهم حول التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستمرة في الجمهورية بعزم وإرادة الرئيس إلهام علييف ومظاهر متجددة لمختلف بقع البلاد فكرة ميدانية.

وقد نظمت 11 جولة توعوية سياحية خلال المدة الماضية وذلك مرتين في كل سنة إلى 7 وجهات مختلفة وهي باكو وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الجيب الخارجي ومناطق كنجة – شمكير – جويجول وشاماخي – إسماعيلي – غابالا – شاكي – زاقاتالا وقوبا – قوصار – خاتشماز ولنكران – ماصالي – ليري – أستارا ونفطالان – أغجابدي – أغدام – برده – فضولي – تارتار وشاركت فيها عموما 26814 تلميذ وتلميذة.

ويشارك في الحملة الحالية الثانية عشرة التي تنظم خلال الفترات ما بين 13-16 و18-21 نوفمبر تشرين الثاني الحالي 3190 تلميذ وتلميذة يمثلون عن 76 مدينة ومحافظة.

كما تضم الجولات التوعوية السياحية مختلف البرامج الثقافية والترفيهية.