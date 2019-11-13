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    أقاليم


    نحو مائة طالب مدرسي من المحافظات الشمالية يشاركون في حملة الجولات التوعوية السياحية

    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٣:٢٦]

    خاتشماز، 13 نوفمبر، أذرتاج

    انطلقت مسافرة مشاركين من المحافظات الشمالية في الجولات التوعوية السياحية المنظمة ضمن مشروع "لنعرف بلادنا" في الثالث عشر من نوفمبر اليوم إلى منطقة كنجة – شمكير – جويجول.

    أفادت أذرتاج أن حوالي مائة طالب مدرسي ومدرسيهم المرافقين لهم من محافظتي خاتشماز وسيازن يشاركون في الجولة السياحية إلى المنطقة الغربية من البلاد.

    زار الطلبة المدرسيون في البداية تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف ووضعوا باقات من الزهور أمامه إجلالا لذكراه.

    ثم ألقت نائبة رئيس السلطة التنفيذية للمحافظة إلهامة نظروفا كلمة تحدثت فيها عن أهمية حملة الجولات التوعوية السياحية المنظمة تحت شعار "لنعرف بلادنا" تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف. وأبلغت أن السفر إلى المنطقة الغربية يتيح لهم بالتعرف عن كثب على تاريخ المدن والمحافظات التي يسافرون إليها وثقافتها ونمط حياة الأهالي والآثار التاريخية والثقافية والمتاحف وإمكانيات سياحية للمنطقة والأعمال المنفذة الرامية إلى تحقيق البرامج الحكومية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للأقاليم ومشاريع البنية التحتية المنفذة فيها.

    ورفع المدرسون وعدد من الأبوين الذين ألقوا كلمات شكرهم للرئيس إلهام علييف على التوجيه والظروف المهيأة للتلاميذ.

    وأنشد الطلبة المدرسيون السلام الوطني الأذربيجاني وانطلقت رحلتهم بعد أن التقطت صور تذكارية.

    AZERTAG.AZ :نحو مائة طالب مدرسي من المحافظات الشمالية يشاركون في حملة الجولات التوعوية السياحية
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