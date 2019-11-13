انطلاق سفر طلبة مدرسيين من محافظة قاخ إلى المنطقة الجنوبية

قاخ، 13 نوفمبر، أذرتاج

بدأت مسافرة التلاميذ والتلميذات من مدارس محافظة قاخ الثانوية المتوسطة العامة إلى المنطقة الجنوبية من البلاد على خط لنكران – ماصالي – ليريك – أستارا صباح الثالث عشر من نوفمبر اليوم ضمن المرحلة التالية من حملة الجولات التوعوية السياحية المنظمة تحت شعار "لنعرف بلادنا" المقامة تنفيذا لتوصية الرئيس إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة قاخ موسى شاكيلييف اجتمع مع المشاركين فيها لدى مقره بمدينة قاخ بالأمس وتحدث عن أهمية الجولات التوعوية السياحية مؤكدا أنها تلعب دورا كبيرا في إثراء وجهات نظر الشباب. وتناول كذلك خصائص المناطق الجنوبية للبلاد.

ويضم برنامج الجولة التوعوية السياحية المستغرقة أربعة أيام زيارات تفقدية لحديقة هيركان الوطنية وبحيرة خان بولان ومجمع الخدمات العامة "أصان خدمة" في ماصالي والحي الصناعي ومعمل الشاي في أستارا والكورنيش وكذلك مزارع الشاي في المنطقة وحدائق وبساتين الحمضيات بها.

ثم انطلقت الحافلة الخاصة إلى المنطقة الجنوبية.