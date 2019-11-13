استخرج 112 مليار متر مكعب من الغاز حتى الآن من حقل شاه دنيز

باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغ حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل شاه دنيز البحري الأذربيجاني 112 مليار متر مكعب حتى الآن.

تم استخراج 27 مليون طن من المكثفات من حقل "شاه دنيز".

أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان حجم الغاز الطبيعي المستخرج من حقل شاه دنيز البحري الأذربيجاني - منصتي "شاه دنيز آلفا" و"شاه دنيز برافو" بلغ 12.2 مليار متر مكعب خلال الربع الأول للعام الجاري.

يذكر أنه صرف حوالي أكثر من 481 مليون دولار لنفقات التشغيل في "شاه دنيز". وأما نفقاته الرئيسية فصرف 818 مليون دولار لها.

مساهمات شاه دنيز: بي بي (28.8 في المائة)، أذ ش د (10 في المائة) و"SGC Upstream" (6.7 في المائة) وبتروناس (15.5 في المائة) ولوك أويل (15.5 في المائة) ونيكو (10 في المائة) وتباو (19 في المائة).