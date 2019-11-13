انطلاق الجولة التوعوية السياحية لتلاميذ المنطقة الجنوبية على خط غابالا – شاكي – زاقاتالا

أستارا، 13 نوفمبر، أذرتاج

انطلقت المرحلة التالية من الجولات التوعوية السياحية ضمن مشروع "لنعرف بلادنا" لتنظيم الرحلات للطلبة المدرسيين من مختلف أنحاء البلاد إلى المناطق الأخرى بغية تعريفهم تاريخ البلد والأقاليم وثقافتها وتقاليدها ومشاهدة الإنجازات المحرزة ميدانيا وذلك تنفيذا لتوجيه الرئيس إلهام علييف.

أفادت أذرتاج أن المشاركين في الجولة التوعوية السياحية من المنطقة الجنوبية نحو خط غابالا – شاكي – زاقاتالا والمسؤولين والابوين اجتمعوا صباح يوم الثالث عشر من نوفمبر اليوم في حديقة حيدر علييف وسط عاصمة المحافظة أستارا.

وقال رئيس المجموعة المشاركة في الحملة الحالية آسمان قاسملي لمراسل أذرتاج إن برنامج الجولة غني جدا مفيدا أن التلاميذ والتلميذات من محافظة أستارا برفقة مدرسيهم يرحلون اليوم إلى مدينة غابالا ومنها إلى شاكي وزاقاتالا ويتعرفون عن كثب خلال الجولة التوعوية السياحية المستغرقة 4 أيام إلى آثار المحافظات المذكورة التاريخية والثقافية ومعالمها ومناظرها الطبيعية الخلابة.

وعقب حفلة التوديع انطلقت الحافلة بالتلاميذ إلى محافظة غابالا.

كما بدأت رحلة الطلبة المدرسيين من محافظات لنكران وليريك وماصالي وجليل أباد ويارديملي إلى مناطق غابالا – شاكي – زاقاتالا.