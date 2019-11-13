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    153 ألف و780 سائح من أذربيجان إلى جورجيا خلال شهر أكتوبر

    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٢٠]

    تبيليسي، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قام 153 ألف و780 سائح من مواطني أذربيجان بزيارة جورجيا في شهر أكتوبر للعام الجاري. هذه زيادة بنسبة 12 في المائة قياسا إلى نفس الشهر للعام الماضي.

    حسب معلومات مكتب الإحصاء الوطني الجورجي، زار 137 الف و92 مواطن أذربيجاني جورجيا خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

    وزار 735 الف و78 مواطنا أجنبيا جورجيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير وهذا ازداد بنسبة 11 في المائة قياسا إلى مؤشرات نفس الفترة من العام الماضي.

    وصل 180 ألف و96 سائح من الأجانب إلى جورجيا وبقي 339 الف و811 شخص من الرعايا الأجانب في جورجيا لأكثر من 24 ساعة.

    AZERTAG.AZ :153 ألف و780 سائح من أذربيجان إلى جورجيا خلال شهر أكتوبر
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