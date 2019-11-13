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    سياسة


    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

    ١٣.١١.٢٠١٩ [١٤:٤٠]

    باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    انتهت في 13 نوفمبر / تشرين الثاني إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخايل أولارو وسايمون تيلر.

    وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الخاص للرئيس الفاعل للمنظمة أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي قينادي بتريكا وأوقنين يوفيج.

    AZERTAG.AZ :انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
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