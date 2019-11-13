لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 10 أشهر

باكو، 13 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - أكتوبر من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 3 مليارات و645 مليون و325 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 909 مليون و323 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليارين و482 مليون و65 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 217 مليون و320 ألف مانات وضريبة الطريق 36 مليونا و612 ألف مانات.