"أسان فيزا" زيارة أذربيجان لم تكن أبداً بهذه السهولة! مع زيادة عدد البلدان المستخدمة منه

باكو، 13 نوفمبر (أذرتاج).

تنفذ أذربيجان كل عام مشاريع مميزة لجذب المزيد من السياح على أساس خططها الطموحة الرامية إلى أن تصبح أحد أكبر الوجهات السياحية في العالم.

وقع رئيس جمهورية أذربيجان مرسوماً حول تبسيط عملية الحصول على تأشيرات لمرة واحدة تصل مدة البقاء بموجبها في البلاد إلى 30 يوماً ويسري مفعولها إلى 90 يوماً.

في البداية، كان هناك 81 دولة مؤهلة للحصول على تأشيرات إلكترونية، ثم ارتفع هذا العدد إلى 94 في نوفمبر 2019 (منها جيبوتي، جزر الباها، باربادوس، بوليفيا، وكولومبيا واكوادور وهوندوراس ويامايكا، مالديف ومورشيوس وباراقواي، بيرو وجزر السيشل وترينداد وتوبوكا).

مع العمل بنظام التأشيرات الجديد عبر الإنترنت، تمكنت أذربيجان من إزالة الحواجز أمام السياح.

بعد ذلك، بدأ إصدار التأشيرات على الحدود. يتم توفير التأشيرات في مكانها في غضون 3 دقائق في مطارات جمهورية أذربيجان الدولية. كما يتمكن المواطنون من 14 دولة فقط من الحصول على التأشيرات في غضون 3 دقائق من بين 94 دولة مؤهلة للحصول على تأشيرة "أسان فيزا".

ولكن كيف يمكن إصدار تأشيرة "اسان فيزا" في مكانها؟

عند تقديم الطلب للحصول على تأشيرة أو بعد الحصول عليها لا حاجة إلى نسخة أي وثيقة أو صورة شمسية أو دفع الرسوم بعملة محلية. تحتاج فقط إلى جواز سفرك وطريقة دفع مريحة لك. تبلغ رسوم التأشيرات في مكانها 26 دولاراً لشخص واحد ويمكن دفعها نقداً أو ببطاقة. يمكن تسديد الرسوم بكل من بطاقات فيزا وماستر كارد.

تبلغ رسوم تأشيرة "ASAN Viza" التقليدية 23 دولاراً للشخص الواحد، وتتم عملية التقديم في 3 خطوات سهلة فقط.

يقدم الطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية من خلال بوابة evisa.gov.az الرسمية فقط.

عند تقديم الطلب، سيُطلب منك اسمك واسم العائلة، والغرض من الزيارة (سياحة أو تجارة أو أعمال إنسانية وإلخ) ومعلومات عن مكان عملك أو دراستك وعنوان صحيح للمكان المحدد لإقامتك.

بعد ملء استمارة التأشيرة الإلكترونية، اضغط على زر "التالي" وانتظر حتى يتم فتح قسم الدفع. يرجى الأخذ بالاعتبار أنه يتم قبول المدفوعات لـ "ASAN Visa" عبر الإنترنت وأن عملية التقديم ستبدأ فور إتمام الدفع.

من المهم أيضاً نشير إلى أنه يجب الحصول على تأشيرة منفصلة للأطفال أيضاً. نظراً لمنح نظام ASAN Visa استمارة الطلب الجماعي وإمكانية الدفع للجميع لمرة واحدة، فإنه ليس من الصعب تقديم الطلب لأفراد الأسرة الآخرين وبمن فيهم الأطفال.

سيتم اطلاعك على نتائج طلبك في غضون 3 أيام. إذا كان لديك القليل من الوقت وتريد الإسراع في العملية، وليست هنا أي مشكلة. للقيام بذلك، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تأشيرة طارئة مع مدة النظر في الطلب بـ3 ساعات فقط في أي وقت من اليوم مع دفع 50 دولاراً.

يمكنك نظام "ASAN Visa" من الحصول على تأشيرة إلكترونية في 3 خطوات فقط للتقديم، ويتم إعداد تصريح السفر وإرساله إلكترونياً إلى عنوان البريد الإلكتروني لمقدم الطلب. حتى لم يطلب من المتقدمين طباعة تصريح السفر وتقديم نسخة من هذا التصريح عند التحقق في جواز السفر. ومع ذلك، تقع على عاتقك مسؤولية التحقق من دقة المعلومات الخاصة بك وإجراء تغييرات على تأشيرتك في حالة حدوث أي خطأ، وهو أمر ممكن من خلال الرابط الذي تتلقاه عند اتخاذ قرار بشأن طلبك.

بفضل معرفة موظفينا اللغات العديدة، يمكنك العثور على الشخص الذي يتحدث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية والعربية والفارسية والنرويجية والروسية والتركية، بالإضافة إلى الأذربيجانية يمكنك التحدث بفريق ASAN Visa عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة على الحدود دون مواجهة أي مشكلة لغوية. لا تقلق إذا لم يكن لديك الحق في الحصول على تأشيرة على الحدود، لأن الموقع الرسمي لـ ASAN Visa يعمل بـ 9 لغات، بما في ذلك الأذربيجانية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والألمانية والعربية والفارسية.

كان قد يتسبب غياب قنصليات في الخارج في الصعوبات في الحصول على تأشيرات لاستكشاف هذا البلد الرائع الواقع بين جبال القوقاز وبحر الخزر. على ما يبدو، كانت الحكومة على علم بهذه المشاكل ووجدت طريقة لحلها. من الواضح أن تبسيط إجراءات التأشيرات قد فاق كل التوقعات، حيث يزداد عدد السائحين الذين يعبرون عن رغبتهم في الزيارة والعودة كل عام. ليس من المستغرب أن أكثر من 1.7 مليون تأشيرة صدرت بالفعل من خلال نظام التأشيرة ASAN.

لم يكتف VISA ASAN بإصدار تأشيرات فقط وتمنيات الإقامة السعيدة للمسافرين في إجازاتهم. بغية تحسين الانطباعات عن السياحة ومعرفة الرأي يتم إرسال الاستفسارات إلى المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة عبر الإنترنت لإزالة النقائص في قطاع السياحة. للسبب نفسه، تستعد ASAN VISA لمنح الزوار فرص عديدة بإصدارها تأشيرة سياحية الدخول المتعدد على مدار العام ولتمكين السياح من إيجاد أفضل المواقع السياحية في الإنترنت في أذربيجان. بموجب مرسوم صدر مؤخراً عن رئيس جمهورية أذربيجان، سيتم إصدار تأشيرات الدخول المتعدد للسائحين في المستقبل القريب. لذا، عد حقيبتك واستكشف هذا البلد الذي لم تكتشفه بعد، مع تأشيرة ASAN في 3 خطوات فقط.

لماذا تختار أذربيجان؟

يجعل التراث الثقافي الغني لأذربيجان والمشهد الطبيعي الخلاب الممتد من العاصمة المعاصرة باكو إلى المدن الشمالية الجميلة - بما في ذلك المركز التارخي لشاكي قصر خان في والبراكين الطينية في غوبوستان، وكلاهما مدرجان في قائمة التراث العالمي لليونسكو من البلد منتزهاً مفتوحاً لزواره.

أصبحت أذربيجان، البلد السوفيتي السابق الذي دمرته الحرب، بلداً حديثاً، يحافظ على تراثه التاريخي الغني. يمكن أيضاً تسميتها يملتقي الثقافات المختلفة بسبب تفوقها الجغرافي الناجم عن موقعها على تقاطع الشرق والغرب. أذربيجان هي واحدة من الدول القليلة التي يمكنك أن ترى فيها كنائس ماضيها المسيحي والقصور الفاخرة المتأثرة بالثقافة الشرقية.

لا يمكن وصف الآثار المعمارية التي يقاس عمرها بعدة قرون وناطحات السحاب الحديثة دون رؤية جمالها الطبيعي. يقع نصف البراكين الطينية في العالم في الأراضي شبه الصحراوية لشبه جزيرة أبشيرون التي تغطي باكو أيضاً. سيعطيك التنزه بين البراكين بالتأكيد شعوراً التنزه على سطح المريخ.

توارت إمكانات أذربيجان السياحية عن النظر من مدة طويلة ومع ذلك، فإن هذا الوضع يتغير بسرعة حيث أصبحت أذربيجان الآن واحدة من أفضل المراكز السياحية. ستندهشون كثيراً عند رؤية كيف يدمج هذا البلد الصغير بين الأراضي شبه الصحراوية المركزية والأراضي الجبلية الشمالية والجنوبية. استعجلوا لاستكشاف هذا البلد الصغير، ولكن في نفس الوقت الكبير!